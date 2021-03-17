https://news.day.az/unusual/1325803.html В NASA вычислили, когда наступит последний день на Земле
В NASA вычислили, когда наступит последний день на Земле
Специалисты Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) совместно с японскими учеными из Университета Тохо смогли выяснить точную дату конца света.
Результаты соответствующего исследования опубликованы в научном журнале Nature Geoscience. Из них следует, что солнечная радиация полностью уничтожит атмосферу Земли через миллиард лет, таким образом, конец света наступит в 1 000 002 021 году, передает Day.Az со ссылкой на Радио Sputnik.
Американские и японские исследователи проводили расчеты не менее 400 тыс. раз, чтобы убедиться в их точности. Причиной апокалипсиса станет испарение всего кислорода в атмосфере.
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