https://news.day.az/unusual/1326766.html Ученые создали модель эмбриона человека из клеток кожи
Ученые создали модель эмбриона человека из клеток кожи
Группа ученых, возглавляемая австралийским профессором Хосе Поло, создала из клеток кожи первую модель эмбриона человека на ранней стадии развития, говорится в заявлении Университета Монаш в австралийском Мельбурне.
Согласно заявлению, группа ученых из ряда стран успешно перепрограммировала клетки кожи в трехмерную клеточную структуру, которая морфологически и молекулярно схожа с эмбрионом на ранней стадии.
Отмечается, что созданная модель позволит ученым, в частности, изучать ранние стадии эмбриогенеза человека и некоторые причины бесплодия и выкидыша на ранних сроках, сообщает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
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