Ученые создали модель эмбриона человека из клеток кожи

Группа ученых, возглавляемая австралийским профессором Хосе Поло, создала из клеток кожи первую модель эмбриона человека на ранней стадии развития, говорится в заявлении Университета Монаш в австралийском Мельбурне.

Согласно заявлению, группа ученых из ряда стран успешно перепрограммировала клетки кожи в трехмерную клеточную структуру, которая морфологически и молекулярно схожа с эмбрионом на ранней стадии.

Отмечается, что созданная модель позволит ученым, в частности, изучать ранние стадии эмбриогенеза человека и некоторые причины бесплодия и выкидыша на ранних сроках, сообщает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.