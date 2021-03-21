Физик рассказал какие магниты на холодильнике могут быть опасны

Преподаватель физики в "Хорошколе" Юрий Михайловский поделился интересной информацией о магнитах, а также их влиянии на холодильники в частности, и электронику в целом. По словам специалиста, есть пара важных моментов, за которыми нужно следить.

Так, эксперт отметил, что чаще всего магнитики, используемые для сувениров, абсолютно безвредны, передает Day.Az со ссылкой на радио Sputnik. Но при этом необходимо быть внимательным и смотреть на их мощность.

В то время как обычные магниты создают слабое магнитное поле, неодим-железо-боровые способны оказывать влияние на электронику. А их, как оказалось, достаточно просто купить в наше время.

При этом специалист отдельно отметил, что близкий контакт с магнитами вреден для людей, имеющих в организме какие-либо материалы, способные с ними взаимодействовать.