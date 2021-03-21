Американцы начали готовиться к зомби-апокалипсису из-за Нострадамуса

Пользователи социальных сетей в США массово вспомнили о подготовленной Центром по контролю и профилактике заболеваний (ЦПКПЗ) США инструкций по выживанию во время зомби-апокалипсиса. Всплеск интереса к этой методичке связывают с озабоченностью апокалиптическими "предсказаниями" Нострадамуса относительно 2021 года, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

В предсказании на 2021 год у "пророка" содержится упоминание некоего биологического оружия, из-за чего люди станут "превращаться в зомби". Жители США отнеслись к этому очень серьезно и распространяют инструкции ЦПКПЗ, в которых говорится о необходимости делать запасы воды и еды, лекарств, подготовить оружие и так далее.

Пользователи соцсетей, склонные к вере в теории заговора, убеждены, что "правительство что-то знает".