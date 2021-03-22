https://news.day.az/unusual/1327468.html Хронический недосып оказался причиной внезапной смерти
Хронический недосып оказался причиной внезапной смерти
Врач-сомнолог Ольга Курушина заявила, что хронический недосып может привести к внезапной смерти человека. Ее слова приводит РЕН ТВ, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
По ее словам, сейчас недосыпают очень многие люди в мире. При этом если человек не спит хотя бы одну ночь, он уже почувствует разбитость и усталость. Затем на второй день произойдет снижение памяти и внимания, а на третьи-четвертые сутки начнутся эпилептические приступы.
После у человека возникнут необратимые нарушения работы мозга. Если до этого дойдет, то человек может погибнуть, заявила Курушина.
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