К Земле приближается потенциально опасный астероид

В воскресенье, 21 марта, мимо Земли пролетит астероид 2001 FO32.

Как передает Day.Az, об этом сообщается на сайте NASA.

Он приблизится на расстояние в два миллиона километров. Отмечается, что никакой угрозы столкновения с нашей планетой нет. Тем не менее такое расстояние от Земли астрономы считают близким, поэтому FO32 назван потенциально опасным астероидом.

Предполагаемый диаметр небесного тела варьируется от 440 до 680 метров, сообщили в NASA.

Этот астероид обнаружили в 2001 году. Астрономы предполагают, что в следующий раз он пролетит мимо Земли только в 2052 году. Наблюдение за космическим объектом 21 марта станет прекрасной возможностью получить более точное представление о размере астероида, его поверхности и составе.