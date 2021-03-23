Прожившие в браке 70 лет супруги рассказали секрет долгих и счастливых отношений

Супруги из английского округа Каннок Чейз, графство Стаффордшир, прожившие в счастливом браке 70 лет, рассказали, в чем залог долговечных отношений. Их слова приводит издание Daily Mail, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

10 марта 94-летний Уилфред с 89-летней женой Айриш Майлз отметили 70-ю годовщину свадьбы. По случаю юбилея они получили поздравительную телеграмму от королевы Великобритании. Айриш было 19 лет, когда в 1951 году она вышла замуж за Уилфреда. Пара поженилась в местной церкви, а празднование прошло в небольшом кафе.

Уилфред не помнит, при каких обстоятельствах сделал предложение руки и сердца. Айриш утверждает, что влюбилась в будущего мужа с первого взгляда. "Я подумала: "О да, он - тот самый", и мне больше никто не нужен был. Я любила его все эти годы", - признается она. Айриш считает, что секрет благополучных отношений - в принятии различий в характерах партнеров, а ее муж настаивает, что важно делать то, что тебя просят.

"Если у вас разное мнение, нужно просто смириться с этим, ведь все мы разные; и не нужно ложиться спать в ссоре, это самый важный совет, которым мне хочется поделиться с каждым", - подчеркнул Уилфред. Айриш подтвердила его слова, добавив, что все нужно делать с любовью. "Важно быть терпимыми друг к другу, справляться со всеми трудностями вместе и всегда быть рядом", - отметила она.

У супругов два ребенка - 61-летняя дочь Джейн и 57-летний сын Роберт, а также шесть внуков.

Когда Айриш спросили, какие черты характера она ценит в супруге, тот шутливо ответил за нее: "Во мне так много хорошего, что она будет сидеть тут весь день, оглашая весь список". Жена вздохнула и объяснила: "Я по-прежнему люблю его, даже когда он капризничает. Думаю, я затоскую без его ворчания".