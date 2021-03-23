Врач назвал чаще всего приводящие к отравлению продукты

Врач-гастроэнтеролог Марат Зиннатуллин назвал продукты, употребление которых чаще всего приводит к пищевому отравлению, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Специалист объяснил, что отравиться можно любой едой или напитками, если они некачественные. Тем не менее он отметил, что все же чаще это происходит из-за молочных продуктов, так как они имеют очень небольшой срок годности. Он добавил, что при неправильном хранении творога, сметаны и других производных молочной продукции образуется хорошая среда для развития бактериальной флоры.