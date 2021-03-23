Диетолог рассказала о влиянии сна на похудение

Американский диетолог Эшли Рейнке Хок (Ashley Reinke Hawk) рассказала о том, как плохой сон мешает похудеть. Об этом сообщает KXTV, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По словам эксперта, здоровье держится на трех столпах: питании, упражнениях и сне. Если один из них пошатнется, другие тоже не устоят. "Иногда причиной того, что никак не удается сбросить лишнюю пару килограммов, может быть качество вашего сна и то, насколько отдохнувшими вы чувствуете себя каждое утро", - объясняет она.

Эшли Рейнке Хок рекомендует внимательно следить за реакцией организма на различную еду. Если окажется, что после некоторых блюд или напитков спится хуже, вечером их лучше не употреблять. Кроме того, не стоит ужинать позднее, чем за два часа до отхода ко сну.

Диетолог также рассказала про легкую еду, которой можно утолять голод по вечерам. По ее словам, в поздние часы хорошо есть вишню или пить вишневый сок - они содержат мелатонин, регулирующий циркадные ритмы и улучшает качество сна. Сама Эшли Рейнке Хок любит цельнозерновые тосты с арахисовым маслом и клубникой и самодельные маффины из овсяных хлопьев, яблочного пюре и замороженной черники. Они стимулирую синтез сератонина, а маффины, помимо этого, содержат еще и триптофан.