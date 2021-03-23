Toshiba создала самое быстрое устройство для переработки углекислого газа

Японская компания Toshiba заявила, что создала устройство для сбора и преобразования углекислого газа, которое обладает самой высокой скоростью обработки в мире. Об этом 22 марта сообщила телекомпания NHK, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.

Отмечается, что новый прибор преобразует двуокись углерода в монооксид путем электрохимических реакций. При этом монооксид углерода может служить сырьем для авиационного топлива.

На данный момент оборудование может перерабатывать одну тонну двуокиси углерода за год, однако создатели планируют создать более крупные модели, способные резко сократить выбросы на заводах и фабриках.

Как подчеркнул старший исследователь Toshiba Китагава Рета, технология в сочетании с энергетикой возобновляемых источников станет ключом к достижению углеродной нейтральности.