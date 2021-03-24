Женщина рассказала о похудении на 42 килограмма за 10 месяцев без спортзала

Жительница ОАЭ рассказала, как ей удалось сбросить 42 килограмма за 10 месяцев без походов в спортзал. Историю ее трансформации опубликовала газета Gulf News, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Несколько лет назад Джая Белани (Jaya Belani) прошла обследование и узнала, что страдает синдромом поликистозных яичников, из-за которого она набирала лишний вес. Последующие анализы выявили у нее симптомы, предшествующие артриту и диабету. Испугавшись за свое здоровье, женщина решила привести себя в форму.

До похудения 38-летняя Белани весила 117 килограммов. Она не знала, с чего начать, поэтому стала искать полезные видео о диетах и тренировках на платформе YouTube. Худеющая выбрала комплекс упражнений для домашних занятий. Сначала она тренировалась не дольше 15 минут, но постепенно увеличила продолжительность и интенсивность нагрузок.

Помимо этого, Белани уменьшила размер порций. Чтобы не голодать, она съедала половину блюда, а оставшуюся часть убирала. Через полтора часа, когда снова хотелось есть, худеющая доедала остатки. Она утверждает, что позволяет себе немного шоколада, выпечки и другие сахаросодержащие продукты, но в умеренных количествах.

"Я питаюсь, как и прежде. Просто порции стали меньше", - подчеркнула Белани. Однако от некоторых любимых продуктов на завтрак ей все же пришлось отказаться: она исключила хлеб и печенье.

Белани отметила, что после похудения у нее появилось больше энергии, а также улучшилось здоровье, в частности, уровень глюкозы в крови пришел в норму. Желающим похудеть она советует есть пищу, приготовленную своими руками: в этом случае можно следить, как и из чего сделано блюдо.