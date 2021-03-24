Диетолог раскрыл секрет полезного завтрака

Кандидат медицинских наук, врач-диетолог, доцент медицинского факультета Санкт-Петербургского государственного университета Андрей Бобровский раскрыл секрет полезного завтрака, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По его словам, организму для полноценной сытости нужны в достаточном количестве углеводы, жиры и белки. "Представьте тарелку. От всего объема пищи, которую собираетесь потребить, половину должны занимать овощи и фрукты, четверть - какие-то зерновые: это любой гарнир, каша, хлеб, еще одну четверть - мясные или белковые продукты", - сказал специалист.

Бобровский также отметил, что не стоит употреблять сладкое на завтрак. Он подчеркнул, что во фруктах и ягодах содержится сахар, который не оказывает вредного воздействия на организм "при условии адекватных доз". Однако сахар, который добавляют в десерты, является вредным.