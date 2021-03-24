Эксперт по сну дала помогающие лучше выспаться советы

Новозеландский эксперт по сну Энн Шивас (Ann Shivas) дала несколько советов, которым нужно следовать, чтобы лучше спать и хорошо высыпаться. Об этом сообщает Newshub, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По словам эксперта, перед сном лучше избегать еды и не употреблять напитки, которые содержат алкоголь или кофеин. Ложиться следует не раньше, чем через два-три часа после приема пищи.

Шивас рекомендует заранее выбрать время отхода ко сну и время пробуждения. Чтобы хорошо спать, этого графика нужно придерживаться каждый день. "Неважно, о буднях речь или о выходном, надо стараться вставать в одно и то же время", - говорит она.

Еще один фактор - правильная обстановка, где ничто не помешает выспаться. "У каждого из нас свои требования к обстановке, способствующей погружению в сон, - поясняет Шивас. - Очень важно разобраться, какие они у вас".