Диетологи рассказали о повышающих настроение продуктах

Продукты, стимулирующие серотонин, способны улучшить настроение, сообщила научный сотрудник ФИЦ питания и биотехнологии, диетолог Ольга Григорьан в беседе с "Известиями", передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

К таким продуктам относятся шоколад, бананы, сыры. "Но для хорошего самочувствия и настроения совсем не нужно упираться в определенный продукт", - отметила специалист. Она посоветовала правильно питаться и заниматься спортом, который также улучшает настроение, налаживая кровообращение.

Врач-диетолог Дарья Русакова, в свою очередь, добавила, что потреблять такие продукты нужно в меру. Так, количество сладкого не должно превышать 20-30 граммов за прием. "Желательно принимать их в первой половине дня. Если мы говорим о шоколаде или тех же финиках и сухофруктах, то в этих продуктах помимо полезных стимуляторов настроения и иммунитета есть еще и простые сахара, которые мы стараемся в нашем питании ограничивать", - пояснила она.

По словам врача-диетолога Наталии Герасимовой, многие поднимающие настроение продукты могут содержать вредные для здоровья добавки. "В частности, продукты с высоким содержанием глютамата натрия, который вызывает не только позитивные эмоции, но и некую эмоциональную привязанность к такой еде. Например, к таким продуктам относится колбаса", - отметила она.