Стоматолог предупредил о пожелтении зубов при слишком тщательной чистке

Стоматолог предупредил о возможном пожелтении зубов при слишком тщательной чистке. Он разместил запись на своей странице @Doctortristanpeh в TikTok, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Стоматолог рассказал, что когда зубы начинают терять природную белизну, пациенты пытаются более тщательно чистить их, однако это лишь усугубляет ситуацию. Его ролик набрал более 150 тысяч просмотров и более 18 тысяч лайков.

Специалист объяснил, что зубная эмаль имеет белый цвет, однако следующий слой под ней, известный как дентин, - желтый. Если эмаль стирается, то желтый цвет начинает просвечивать. При этом, если начать с большим усилием чистить зубы, проблема усугубится.

"Многие люди думают, что более жесткая чистка зубов делает их белее...Чистите зубы аккуратно и используйте более мягкую щетку", - заключил дантист.

Пользователи отметили, что совершали такую ошибку при чистке зубов, и поинтересовались, как можно вернуть зубам белизну. Стоматолог ответил, что процесс пожелтения является естественным, и порекомендовал обратиться за помощью к стоматологу, следить за питанием и иногда проводить процедуры отбеливания.