Испанские ученые развенчали миф о "суперпродуктах"

Специалисты из испанского университета Овиедо заявили, что лишь материнское молоко можно считать "суперпродуктом". Об этом сообщило издание The Conversation, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.

Ученые назвали понятие "суперпродукт" маркетинговым термином, который используют производители для обозначения продуктов, содержащих наибольшее количество питательных веществ: витаминов, минералов, пищевых волокон и полифенолов.

Это касается киноа, ягод годжи, кокосового масла, спирулины, семян чиа, капусты и других продуктов питания, употребление которых вошло в моду и обещает долголетие и здоровье.

При этом термин "суперпродукт" не признан официальными организациями, в том числе Европейским агентством по безопасности продуктов.

"На сегодняшний день существует только одна пища, которая, как было доказано, содержит все питательные вещества, необходимые для жизни, и в достаточном количестве для человека. Это грудное молоко", - говорится в статье.

Таким образом, лишь материнское молоко можно считать настоящим "суперпродуктом", а все остальные заявления не более чем маркетинговая уловка.

Вместе с тем некоторые продукты действительно богаты полезными микроэлементами, однако их употребление не заменит сбалансированного питания.

Например, кудрявая и листовая капуста имеет более высокое содержание кальция, фолиевой кислоты, рибофлавина, витаминов C, K и A, чем другие крестоцветные. Однако, несмотря на полезные свойства, нельзя утверждать, что определенный вид капусты является "суперпродуктом" в сравнении с другим.