Ученые использовали медные нанопровода для создания долговечных медмасок

Американские физики придумали, как из медных нанопроводов создавать надежный и долговечный пористый материал, не уступающий классическим респираторам в качестве фильтрации воздуха. Описание технологии опубликовал научный журнал ACS Nano Letters, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"По комфорту дыхания наш материал сопоставим с масками класса N95, которые обычно изготовляют из полипропилена. Так как он сделан из меди, его можно очищать от вирусных частиц и других загрязнений самыми разными способами. При этом сам материал обладает мощными бактерицидными свойствами", - пишут исследователи.

Несмотря на изначальный скепсис носить маски рекомендуют практически все здравоохранительные органы мира, начиная с национальных органов и заканчивая Всемирной организацией здравоохранения. Однако некоторые страны все равно испытывают их дефицит, да и долговечность масок пока оставляет желать лучшего.

Американские физики под руководством профессора Джорджтаунского университета Кая Лю предложила решение этой проблеме. Экспериментируя с различными пористыми материалами из металлов, они придумали более долговечную и практичную замену для масок из синтетических тканей.

Подобные структуры создают из нанопроводов из меди, палладия и других металлов. Эксперименты показывают, что такие материалы хорошо подходят для создания катализаторов и систем очистки воздуха от паров вредных веществ.

После начала пандемии COVID-19 физики задумались, можно ли адаптировать подобные материалы и для борьбы с коронавирусом. Для этого ученые создали новый материал. Размеры пор в нем подобрали таким образом, что они максимально эффективно удерживали частицы, сопоставимые по размерам с вирусами.

Исследователи создали такой материал из меди. Он хорошо выдержал механические нагрузки и при этом задерживал более 97% частиц размером в 0,1-0,4 микрометра, превосходя в этом отношении маски и респираторы класса N95.

По оценкам ученых, себестоимость маски на основе этого материала не будет превышать 2 долларов. С учетом долговечности и возможности многократного использования это сделает подобную маску привлекательной как для простых граждан, так и для медицинских служб.

Физики надеются, что подобные материалы позволят избежать проблем с дефицитом средств персональной защиты при повторных вспышках COVID-19 или во время новых эпидемий.