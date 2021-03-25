Анкету Стива Джобса для поиска работы продали на аукционе за $222 тысяч

Резюме для трудоустройства основателя компании Apple Стива Джобса продали на аукционе компании Charterfields за £162 тыс. ($221 842). Об этом сообщает Benzinga, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Отмечается, что анкета на одном листе была заполнена покойным миллиардером от руки в 1973 году, предположительно, после того, как он бросил Рид-колледж в Портленде в штате Орегон. Спустя год Джобс нашел работу технического специалиста в Atari, сотрудником которого также был Стив Возняк, с которым они основали Apple в 1976 году.

В опроснике Джобс отметил, что имеет опыт работы с "компьютерами и калькуляторами", а также владеет особыми навыками в электронных технологиях и цифровом проектировании.

Аукцион проходил в период с 24 февраля по 24 марта текущего года. В 2018 году анкета уже продавалась на аукционе, тогда ее продали за $175 тыс.