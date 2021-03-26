https://news.day.az/unusual/1328496.html Завтра в 20:30 наступит "Час Земли" - выключите свет и все электроприборы
Завтра в 20:30 наступит "Час Земли" - выключите свет и все электроприборы
27 марта в 20:30 по бакинскому времени наступит "Час Земли".
Как сообщает Day.Az, "Час Земли" - самая массовая экологическая акция на планете. Цель акции - привлечь внимание к необходимости ответственного отношения к природе и ресурсам планеты. Каждый год все страны-участники поднимают одну из актуальных экологических тем. Кульминацией кампании является сам "Час Земли":
- миллионы людей из 180 стран выключают свет и электроприборы на 1 час.
- тысячи архитектурных памятников мира гасят свою подсветку: такие как Эйфелева башня, Биг-Бен, Колизей.
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