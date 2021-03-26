Завтра в 20:30 наступит "Час Земли"

27 марта в 20:30 по бакинскому времени наступит "Час Земли".

Как сообщает Day.Az, "Час Земли" - самая массовая экологическая акция на планете. Цель акции - привлечь внимание к необходимости ответственного отношения к природе и ресурсам планеты. Каждый год все страны-участники поднимают одну из актуальных экологических тем. Кульминацией кампании является сам "Час Земли":