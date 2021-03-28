Ученые оценили риск столкновения астероида Апофис с Землей

Вероятность столкновения астероида Апофис с Землей в ближайшие 100 лет минимальна, свидетельствуют данные анализа, проведенного радиообсерваториями Голдстоун и Грин-Бэнк в США.

"Вероятность столкновения в 2068 году сводится к минимуму. Наши расчеты показывают, что никакого риска столкновения нет, по крайней мере в ближайшие 100 лет", - заявил представитель центра изучения околоземных объектов NASA Давид Фарноккиа, передает Day.Az со ссылкой на habr.com.

Астероид Апофис размером в 325 метров был открыт в 2004 году. Открытие вызвало ажиотаж: расчеты показали, что существует 2,7-процентная вероятность, что Апофис, получивший имя в честь древнеегипетского бога зла и разрушения, столкнется с Землей в 2029 году. Затем ученые исключили эту угрозу, подсчитав, что 13 апреля 2029 года астероид пролетит на расстоянии 37,6 тысячи километров от центра Земли.

Согласно исследованию, 5 марта астероид совершил очередной полет на расстоянии 17 миллионов километров от Земли (что в 44 раза больше, чем расстояние до Луны). Ученые воспользовались этой возможностью, чтобы изучить орбиту космического тела, что позволило им исключить любой риск столкновения с Землей в ближайшие 100 лет.