Океаны сильно пострадали от изменения климата

Всемирная метеорологическая организация ООН (ВМО) предупредила об изменении климата, которое серьезно повлияло на океаны во всем мире, и призвала к возобновлению работы служб мониторинга и оповещения, прерванных пандемией COVID-19.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в заявлении ВМО отмечается, что потепление морей способствовало вспышке рекордного сезона ураганов в Атлантике в прошлом году, а также интенсивным тропическим циклонам в Индийском и Южном Тихом океанах.

Генеральный секретарь ВМО Петтери Таалас указал, что почти 40 проц населения мира проживает в пределах 100 километров от побережья, существует острая необходимость в защите сообществ от прибрежных рисков, таких как волны, штормы и повышение уровня моря из-за системы предупреждения и прогнозирования множественных опасностей.

"Голубая экономика", которая включает в себя экономические выгоды, получаемые из океанов, оценивается в размере от 3 до 6 триллионов долларов в год, представляет более трех четвертей мировой торговли и обеспечивает существование более шести миллиардов человек.

П.Таалас выразил сожаление, что миллионы долларов по-прежнему гибнут в море каждый год из-за экстремальных погодных условий.