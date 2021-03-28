Развеян главный миф о пользе молока

Нутрициолог Кристина Журавлева развеяла главный миф о молоке. Об этом она рассказала телеканалу "Звезда", передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По ее словам, молоком из магазина не получится компенсировать недостаток кальция. "При пастеризации молока кальций превращается из органической формы в неорганическую. Органическую форму организм воспринимает нормально, она у него усваивается, а неорганическая - не усваивается". Та же практика касается и остальных молочных продуктов, включая творог.

Если же в организме выявлен дефицит кальция, получить его можно, увеличив потребления петрушки. Журавлева отметила, что так этого микроэлемента на порядок больше. А рекордсменами по содержанию кальция являются мак и кунжут.