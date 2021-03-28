Paramount вновь перезапустит вселенную «Трансформеров»

Paramount начала работу над новой частью "Трансформеров". В настоящий момент фильм находится на раннем этапе производства. Однако известно, что картина не будет относиться ни к вселенной Майкла Бэя, ни к перезапуску начатого "Бамблби" и его сиквела, передает Day.Az со ссылкой на games.mail.ru.

О сюжете пока никаких подробностей нет. Сценаристом картины выступит автор "Защитников" по комиксам Marvel, который вышел в 2017 году эксклюзивно на Netflix, а также "Сорвиголовы" и "Сынов анархии". Срежиссирует картину Анхель Мануэль Сото, подписавший в прошлом месяце контракт с WB на съемки фильма по мотивам комикса о Синем Жуке.

Сроков выхода новых "Трансформеров" пока нет. Предыдущий фильм "Бамблби" заработал в мировом прокате 465,2 миллиона долларов.