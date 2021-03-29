NASA начали испытания капсулы для трансфера астронавтов на Луну

Инженеры Исследовательского центра NASA в Лэнгли, штат Вирджиния, начали новую серию из четырех испытаний тестовой версии капсулы космического корабля Orion, передает Day.Az со ссылкой на Profile.ru.

Капсулу сбрасывают на воду, чтобы протестировать момент падения в Тихий океан после окончания лунной миссии, понять, что Orion и его команда могут испытать при посадке на воду после полетов в рамках программы Artemis на Луну. Испытания проводятся в бассейне гидроударов Лэнгли.

С помощью программы Artemis NASA планирует высадить первую женщину и мужчину на Луну к 2024 году, используя инновационные технологии для исследования лунной поверхности.

В NASA отмечают, что планируются гораздо большие объемы исследований поверхности, чем те, что были проведены в 1969 году в рамках экспедиции "Аполлона-11".