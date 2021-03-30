Американский рэпер выпустил "кроссовки сатаны" с человечесской кровью

В США появились "кроссовки сатаны". И это первая в мире обувь, которая может в прямом смысле оставлять кровавый след. Жуткую партию выпустил американский рэпер.

На язычок кроссовок он поместил изображение пентаграммы, а в подошву вшил капсулу с красными чернилами и каплей человеческой крови, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

Вот только неизвестно, кто стал донором для этого дерзкого дизайнерского решения. Всего будет продано 666 пар, это так называемое число зверя. Кстати, крупный бренд спортивной одежды, на основе которого создана коллекция, уже открестился от нее.