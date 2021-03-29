Okko покажет церемонию «Оскара» в прямом эфире

Мультимедийный сервис Okko эксклюзивно покажет 93-ю церемонию вручения премии "Оскар" в прямом эфире. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Церемония награждения пройдет 26 апреля в 3:00 по московскому времени. После трансляции полная запись мероприятия будет доступна в Okko, также сервис предложит пользователям специальную полуторачасовую версию "Оскара" с самыми яркими моментами.

"Мы уверены, что киноманы и ценители кинематографического искусства успели соскучиться по масштабным и красивым церемониям, поэтому рады, что "Оскар" наши пользователи увидят в реальном времени вместе со всем миром", - отметил гендиректор мультимедийного сервиса Okko Максим Евдокимов.

15 марта стали известны номинанты на "Оскар". За звание лучшего фильма поборются картины "Манк", "Земля кочевников", "Иуда и черный мессия", "Девушка, подающая надежды", "Отец", "Звук металла" и "Суд над чикагской семеркой".