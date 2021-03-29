Вирусолог оценил версию ВОЗ о пути коронавируса от летучих мышей к людям

Звери могут быть посредниками в передаче инфекций к человеку, но вряд ли человек может заразиться напрямую от летучих мышей, заявил член-корреспондент РАН, вирусолог Александр Лукашев. Его слова передает радиостанция "Говорит Москва", передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Бесконтрольная торговля экзотическими животными - это действительно крайне опасная практика, и с ней нужно бороться. По всему миру это нужно тщательно контролировать, а уж когда на рынке продаются всякие экзотические животные, это недопустимая практика", - отметил он.

Он также добавил, что человек не может заразиться вирусом напрямую от летучей мыши, нужно промежуточное животное.