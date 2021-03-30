Nike подал в суд на производителя кроссовок с человеческой кровью

Бренд Nike подал в суд на компанию MSCHF, которая в сотрудничестве с рэпером Lil Nas X произвела кроссовки с человеческой кровью. Поводом для иска стало нарушение прав на товарный знак, сообщает NBC News, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Уточняется, что Nike подал в суд лишь на MSCHF, но не на рэпера. В заявлении бренда подчеркивается, что многие пользователи в интернете уже призвали бойкотировать Nike из-за ошибочного мнения о причастности бренда к продаже этой модели кроссовок.

Сам Lil Nas X разместил в своем Twitter два отрывка из мультсериала "Губка Боб: Квадратные штаны". В первом осьминог Сквидвард говорит окружающим, что он "просто шутил". Во втором другой персонаж, мистер Крабс, просит милостыню. "Это я после иска от Nike", - подписал публикацию исполнитель.

Ранее сообщалось, что рэпер презентовал Satan Shoes ("Обувь сатаны"), на которую нанесена пентаграмма бронзового цвета и красное число 666. Помимо этого, в ее подошву была добавлена жидкость с каплей человеческой крови. Всего было выпущено 666 пар лимитированной обуви. Стоимость каждой пары составила 1018 долларов. Основой для обуви послужили кроссовки Nike Air Max 97s.