Появились проекты первых городов на Марсе

Несмотря на то, что человек на Марсе еще не побывал, ученые продолжают планировать полеты на соседнюю планету. Представители архитектурной студии ABIBOO создали проект визуализации первых городов на Марсе.

Как передает Day.Az со ссылкой на Profile.ru, он включает в себя пять населенных пунктов, среди них архитекторы представили и столицу будущей инопланетной колонии, она получила название Нюва.

По словам экспертов, на Марсе невозможно построить здания, подобные земным - они взорвутся от давления. Поэтому дизайнеры предложили расположить Нюву внутри скалы, чтобы она защищала здания, накрытые куполами.

Основатель студии ABIBOO Альфредо Муньос заявил о том, что в этом городе будут сады, школы, университеты, спортивные и культурные учреждения, торговые центры и даже транспорт. Проект был подготовлен для участия в конкурсе организации The Mars Society.