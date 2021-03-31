Ученые нашли остатки другой планеты внутри Земли

В сети появилась информация о свежем исследовании ученых из Аризоны. Согласно ему, большие части вещества в мантии Земли могут быть частями Тейи. Это та самая протопланета, столкновение с которой "подарило" нам Луну, передает Day.Az со ссылкой на ferra.ru.

Причиной возникновения подобного предположения стало различие в плотности земной мантии, говорится в работе ученых. При этом для подкрепления своих идей специалисты разработали полноценную модель, которая изображает Землю такой, какой она была примерно 4,5 млрд лет назад.

Затем ученые изучили, что могло бы произойти при столкновении нашей планеты с планетой размером с Марс или даже больше. При этом созданная экспертами модель также предполагает богатство мантии Тейи железом - это делало планету крайне плотной.

Команда из Аризоны отмечает, что их работа в данной области - не первая. Но, по мнению ученых, именно их исследование является наиболее полным на сегодняшний день.