Обнаружена легендарная черная дыра

Ученые Университета Мельбурна и Университета Монаша обнаружили легендарную черную дыру промежуточной массы, которая примерно в 55 тысяч раз превышает массу Солнца. Об открытии сообщается в статье, опубликованной в журнале Nature Astronomy, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Объект нашли с помощью события гравитационного линзирования, при котором было поймано эхо от слияния двух звезд, породивших гамма-всплеск. Эхо возникло из-за того, что на пути луча находилось массивное тело, искажающее пространство-время и служащее своего рода линзой, позволившей астрономам дважды зарегистрировать одну и ту же вспышку. Именно это тело и являлось черной дырой.

По мнению ученых, открытая черная дыра может быть реликтовым объектом, который возник в ранней Вселенной до образования первых звезд и галактик. Она же могла стать зародышем сверхмассивных черных дыр, чье возникновение до сих пор остается загадкой. Имеются свидетельства, что крупные черные дыры существовали уже спустя миллиард лет после Большого взрыва, однако у них не было времени, чтобы вырасти до своих размеров. Обнаружение черных дыр промежуточной массы могло бы решить эту проблему.