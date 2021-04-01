Ученые не нашли различий между мозгом мужчин и женщин

Американские ученые озаботились вопросом, есть ли различия между мозгом мужчин и женщин. Особенно в плане способности к мыслительной деятельности и принятию решений. Оказалось, что мужской и женский мозг в этом плане абсолютно идентичны.

Соответствующее исследование провели специалисты из Университета Розалинды Франклин под руководством Лиз Элиот. Его итоги были опубликованы на портале Science Direct, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

За исключением физической агрессии, способности к пространственному мышлению и эмпатии, серьезных отличий ученым обнаружить в мозгу мужчин и женщин не удалось.

Единственное серьезное различие между мозгом мужчины и женщины - в его размерах. Мозг мужчины больше на протяжении всей жизни, причем уже при рождении мозг мальчиков на 6 процентов больше, чем аналогичный орган девочек. В зрелом возрасте это преимущество достигает 11 процентов. Однако разница объясняется пропорциями тела.

Некоторые минимальные отличия между мозгом мужчины и женщины действительно подтвердились. Например, объем миндалевидного тела, части мозга, которая важна для социально-эмоционального поведения, на 1% больше у мужчин.

Гипотезу о "мужском мозге" и "женском мозге", как о разных органах, сформировавшихся в процессе эволюции, ученые отбросили как несостоятельную.