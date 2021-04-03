Италия нашла картину Пуссена, отобранную нацистами у евреев в 1944 году

Итальянские карабинеры нашли картину художника XVII века Николы Пуссена, которую немецкие оккупационные войска конфисковали у еврейской семьи в 1944 году.

Как передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ, согласно сообщению подразделения по охране культурного наследия, картина на библейский сюжет "Loth avec ses deux filles lui servant à boire" ("Лот со двумя дочерьми, которые подают ему попить") поступила в базу данных украденных произведений после того, как о ней заявили наследники пострадавших - 98-летняя гражданка Швейцарии и 68-летний американец. Их родственники проживали во французском Пуатье, подвергнувшемся немецкой оккупации. Пропажа полотна произошла между февралем и августом 1944 года.

Написанное маслом произведение размером 120 на 150 сантиметров обнаружили дома у торговца антиквариатом в итальянской Падуе.

Семья начала поиски картины еще в 1946 году. В ходе расследования выяснилось, что в 2017 году полотно попало в Италию. Затем картину временно вывозили в Бельгию на выставку-ярмарку. После того, как "Лота" обнаружили и изъяли у торговца, картину вернули законным владельцам.