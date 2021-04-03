Вертолет NASA совершит первый полет на Марсе не ранее 11 апреля

Вертолет Ingenuity ("Изобретательность"), прибывший на Марс вместе с марсоходом Perseverance ("Настойчивость"), совершит первый пробный полет на Красной планете не ранее 11 апреля, сообщило Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA), передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

Данные о результатах полета, если он состоится в эти сроки, могут поступить на Землю уже на следующий день - 12 апреля.

Ранее американское космическое агентство сообщало, что полет может состояться 8 апреля.

Высота первого полета, который продлится 20-30 секунд, составит около 3 метра. В ходе последующих планируется его поднимать до пяти метров.

В настоящее время уже выбрана подходящая плоская взлетно-посадочная площадка. В предстоящие дни к ней должен будет подъехать марсоход, с которого на поверхность планеты будет спущен вертолет. Затем летательный аппарат должен с помощью своей солнечной панели зарядиться в течение суток.

Работа Ingenuity рассчитана на 31 день. В ходе полетов на Марсе он будет производить аэрофотосъемку окружающей марсоход местности.