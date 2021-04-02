Внешность российской стюардессы в униформе восхитила иностранцев в сети

Стюардесса российской авиакомпании UTair сфотографировалась в фирменной униформе на борту самолета и восхитила иностранцев своей внешностью. Серией снимков девушка поделилась в своем Instagram-аккаунте.

На кадрах 22-летняя бортпроводница по имени Снежана позирует на камеру возле аварийного выхода в бордовом жилете без рукавов, белой рубашке, синем галстуке и темно-синей юбке. При этом на девушке также надеты светлые перчатки, а в руках она держит бортовой журнал, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Зарубежные пользователи сети удивились красоте россиянки и бросились делать ей комплименты. "Великолепная фотография", "Ты очень красива", "Выглядишь потрясающе", "Вау, какая ты привлекательная", "Очень милое фото", - писали они в комментариях.