Женщина похудела на 38 кг благодаря простому ритуалу

Жительница Лондона (Великобритания) сбросила 38 кг за год и три месяца с помощью селфи. Об этом сообщает издание Daily Mail, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

38-летняя Шина Вадер (Sheena Vadher) утверждает, что избавилась от лишнего веса во многом благодаря простому ритуалу: каждый понедельник она фотографировала свою фигуру. Таким образом женщина отслеживала результаты похудения и сохраняла мотивацию не останавливаться на достигнутом.

"Бывали недели, когда вес стоял на месте или даже увеличивался, но снимки помогали мне увидеть, что небольшая прибавка в весе не влияет на мой внешний вид. Я могла отследить, что процесс похудения идет в правильном темпе", - подчеркнула она.

Изначально британка поправилась из-за переедания и любви к еде на вынос. Во время карантина, введенного в стране из-за коронавируса, она изменила рацион и стала готовить здоровую пищу самостоятельно. Женщина также периодически занималась спортом, регулярно делала фотографии и в результате похудела до 63 кг.

"Я сбросила 38 кг и обрела желанный вес, а теперь стремлюсь привести себя в тонус и подкачаться. Я на сто процентов уверена, что достигнуть цель мне помогли фотографии, так что я продолжу и дальше делать селфи. Это меняет ход игры", - говорит Вадер.