Редкий египетский 3 000-летний амулет-скарабей найден в Израиле
В Израиле группа туристов нашла крайне редкий египетский амулет, возраст которого может составлять почти 3 тыс. лет.
Как сообщает "Российская газета" со ссылкой на Управление древностей Израиля, редкий египетский амулет в виде скарабея, датируемый IX-VIII веками до нашей эры, был найден на месте археологических раскопок, возобновленных после отмены режима изоляции, передает Day.Az.
Специалисты отмечают, что науке известны тысячи амулетов, выполненных в виде скарабеев. Этот жук считался священным в Древнем Египте. Но использовали его не только египтяне - соседние народы также верили, что скарабей способен их защитить. Египтяне же почитали жука-скарабея как воплощение бога-создателя.
В данном случае найденный амулет оказался крайне редким. Ученые говорят, что до сих пор было найдено всего два похожих на него амулета: один - в Ливане и один - в Египте. В Израиле подобных древних изделий до сих пор не находили.
Дело в том, что с внешней стороны он выглядит как обычный жук-скарабей. Но с внутренней стороны, на "брюшке" насекомого, изображен древнеегипетский сосуд, использовавшийся для возлияния богам. По обе стороны от этого сосуда изображены кобры.
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