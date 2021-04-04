Свыше 20 царских мумий перевезут в новый музей в Каире

22 царские мумии, несколько десятилетий хранившиеся в Египетском национальном музее в центре Каира, будут в торжественной обстановке перевезены в субботу в новый Национальный музей египетской цивилизации в районе Фустат.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, организованный министерством туризма и по делам древностей "Золотой парад фараонов" призван привлечь максимальное внимание общественности к этому важному для Египта культурному событию.

Как ожидается, шествие начнется на закате и продлится около часа. С этой целью в центре города будет перекрыто движение автотранспорта, прекратит работу станция метро "Анвар Садат". Саркофаги с мумиями, чей возраст превышает 3 тыс. лет, будут транспортировать на специальных колесницах, стилизованных под древние средства передвижения, с именами правителей, написанными иероглифами, а уже в музее в Фустате царские останки поместят в мягкие бескислородные азотные камеры для защиты от влаги, грибка, бактерий и насекомых.

На новое место перевезут мумии 18 фараонов и четырех цариц XVII, XVIII, XIX и XX династий, включая самого известного властителя Древнего Египта Рамзеса II, Сети I, Тутмоса III, а также Хатшепсут, правившую страной в мужском обличье.

В связи с предстоящей церемонией бурное развитие в социальных сетях получила тема целесообразности тревожить прах венценосных особ. Многие даже увязали данное событие с обрушившимися в последние недели на страну и унесшими десятки человеческих жизней бедами, включая столкновение пассажирских поездов, обрушение многоэтажного жилого дома в Каире, блокировку Суэцкого канала, а также многочисленные пожары и техногенные аварии. Власти категорически отвергают какие-либо конспирологические и мистические теории, но судачить на этот счет люди меньше не стали.

Церемонию будут освещать более полутысячи местных и иностранных журналистов, а министерство туризма и по делам древностей планирует вести прямую трансляцию на своем YouTube-канале.