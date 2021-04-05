Мясников назвал достоинства блюд из СССР

Российский врач и телеведущий Александр Мясников напомнил россиянам о достоинствах блюд, которые часто встречались в советские годы, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"У нас обязательно было первое, второе, третье и компот. У нас не было толстых", - заявил он. Мясников добавил, что все производилось в соответствии с критериями ГОСТ, а также режим питания был "образцово здоровым".

Доктор отметил, что в настоящее время людей, страдающих лишним весом, становится больше. Причина таких изменений заключается, по его мнению, именно в специфике пищевой промышленности. Мясников сказал, что современная еда часто имеет в составе вкусовые заменители и модифицированную сою. В нее также добавляют много сахара и пальмового масла, что вредно для организма в больших количествах.