В ВОЗ посоветовали больным COVID-19 избегать контактов с животными

Всемирная организация здравоохранения подтвердила, что человек может заразить COVID-19 домашних и некоторые виды диких животных.

"Вирус COVID-19 распространяется в основном путем передачи от человека к человеку, но есть свидетельства передачи через канал человек-животное, поскольку это зоонозный вирус. Промежуточный хозяин еще не идентифицирован", - заявила РИА Новости представитель организации в России Мелита Вуйнович, передает Day.Az

По ее словам, среди животных, контактировавших с людьми и заболевшими коронавирусной инфекцией норки, собаки, домашние кошки, львы, тигры и енотовидные собаки.

"Важно понимать, какие виды животных наиболее восприимчивы к вирусу, чтобы найти другие потенциальные животные-резервуары и избежать повторных вспышек в будущем", - отметила Вуйнович.

Представитель ВОЗ добавила, что организация рекомендует больным COVID-19 ограничить контакты с домашними питомцами и другими животными. По ее словам, межвидовые перемещения вируса могут спровоцировать его генетические мутации, что, в свою очередь, будет иметь последствия для заболевания людей.