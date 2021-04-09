Ученые нашли самую древнюю ДНК в мире

Ученые установили, что самая древняя человеческая ДНК, найденная в мире, принадлежит женщине, жившей на территории современной Чехии 45 тысяч лет назад. Для этого исследователи из Института Науки о человеческой истории имени Макса Планка в Германии проанализировали ее череп, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Исследование показало, что женщина принадлежала к первой группе Homo Sapiens, мигрировавшей в Европу из Африки. Предполагается, что неандертальцы были ее предками в пятом или шестом поколении. Это выяснилось после того, как ученые нашли в ее геноме длинные полосы непрерывной неандертальской ДНК.

По данным авторов работы, ДНК этой женщины не встречается у людей, живших позже на территории Европы или Азии. "Весьма интригующе, что самые ранние современные люди в Европе в конечном счете не преуспели!" - сказал Йоханнес Краузе, старший автор исследования.

Как утверждают ученые, это открытие подтверждает тот факт, что люди долгое время жили бок о бок с неандертальцами вплоть до того момента, как те вымерли порядка 40 тысяч лет назад. На это указывает не только их ДНК, но и общность культуры - в пещерах были обнаружены украшения из зубов животных, которые делали также и неандертальцы.