Пропавшую картину Караваджо нашли в Испании

В одном из аукционных домов Мадрида обнаружили пропавшее столетия назад полотно Караваджо.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на orpheusradio.ru, испанские власти приостановили торги из-за подозрений, что картина "Се человек", датируемая XVII веком, может быть исчезнувшей работой мастера.

Первоначальная стоимость лота оценивалась в 1,5 тыс. евро. По мнению исследователей, картина, изображающая Христа и Понтия Пилата, обладает сходством с другими произведениями Караваджо.

Работа, написанная в 1605 году по заказу кардинала Массимо Массими, впоследствии оказалась в коллекции посла Испании при Святом престоле и со временем затерялась.

Снятую с торгов картину, которую нельзя сейчас вывести из Испании, предстоит детально изучить и отреставрировать.

Утраченные работы Караваджо уже находились и ранее. Так, в 2014 году было установлено, что он был автором картины "Мария Магдалина в экстазе" - одной из по меньшей мере восьми копий, хранящейся в частной коллекции в Риме. Несколько лет назад СМИ сообщали об обнаружении нескольких десятков рисунков и набросков, которые Караваджо мог сделать на раннем этапе творчества в Милане.