Ученые назвали укорачивающую жизнь на 28 лет привычку

Чтобы продлить жизнь на 28 лет, следует отказаться от употребления алкоголя. Такой способ назвали после исследования шведские ученые из Каролинского института, сообщает портал Express, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Специалисты на протяжении 20 лет наблюдали за здоровьем зависимых от алкоголя жителей Швеции, Дании и Финляндии. Выяснилось, что уровень смертности среди людей, имеющих пагубную привычку, был выше, чем среди остальных. В среднем продолжительность их жизни укорачивалась на 28 лет.

Отмечается, что спиртное даже в маленьких дозах негативно сказывается на здоровье внутренних органов, а также увеличивает риск возникновения онкологических, когнитивных, эректильных и репродуктивных расстройств.