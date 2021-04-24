Ученые выяснили, что кофе улучшает память

Европейские ученые пришли к выводу, что кофеин способствует повышению концентрации внимания, улучшает память и когнитивные функции. Результаты исследования были опубликованы в научном журнале Molecular Psychiatry, передает Day.Az.

Исследователи из Португалии и Дании сравнили активность мозговых связей у тех, кто пьет кофе каждый день, и тех, кто совсем его не пьет. Авторы выяснили, что у любителей кофе более сильные связи между таламусом и мозжечком, отвечающими за моторный контроль. У них также выявили повышенную динамическую активность между несколькими мозжечковыми и подкорковыми областями мозга, что способствует повышению концентрации и улучшению памяти.

Во второй группе также зафиксировали улучшение когнитивных способностей после того, как участники выпивали по чашке кофе. Это подтвердило то, что влияние кофеина носит временный характер.