Доктор Мясников назвал самый опасный жир в теле человека

Врач и телеведущий Александр Мясников назвал самый опасный жир в теле человека. Об этом он заявил в эфире телеканала "Россия 1", передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Доктор отметил, что самый опасный жир, на самом деле, находится на животе. При этом он подчеркнул, что если человек равномерно им покрыт, то это не так страшно.

По словам Мясникова, выпирающий живот - худший сценарий ожирения. Он объяснил, что в таком случае это не только наружный жир, а также и сальник. Это ведет к резистентности, нечувствительности к инсулину, диабету и прочим проблемам, резюмировал врач.