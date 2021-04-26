Раскрыта опасность полного отказа от алкоголя

Врач и телеведущий Александр Мясников раскрыл опасность полного отказа от алкоголя в эфире телеканала "Россия 1", передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По его словам, отсутствие регулярного приема малых доз алкоголя может привести к развитию инфаркта.

Он пояснил, что малые дозы - это 19 граммов чистого спирта, что соответствует 300 граммам пива, 150 граммам вина или 40 граммам крепкого алкоголя.