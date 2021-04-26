https://news.day.az/unusual/1337068.html Раскрыта опасность полного отказа от алкоголя
Раскрыта опасность полного отказа от алкоголя
Врач и телеведущий Александр Мясников раскрыл опасность полного отказа от алкоголя в эфире телеканала "Россия 1", передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
По его словам, отсутствие регулярного приема малых доз алкоголя может привести к развитию инфаркта.
Он пояснил, что малые дозы - это 19 граммов чистого спирта, что соответствует 300 граммам пива, 150 граммам вина или 40 граммам крепкого алкоголя.
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