https://news.day.az/unusual/1337069.html Disney начала работу над четвертой частью «Капитана Америки»
Disney начала работу над четвертой частью «Капитана Америки»
Киностудия The Walt Disney совместно с Marvel Studios работают над созданием четвертого фильма про героя комиксов Капитана Америку. Об этом сообщает The Hollywood Reporter, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
Создатели сериала "Сокол и зимний солдат", который транслировался на стриминговом сервисе Disney+, Мальком Спеллман и Далан Муссон выступили сценаристами новой киноленты.
По предварительным данным, актер Энтони Маки продолжит играть персонажа Сэма Уилсона. В картине именно ему будет отведена главная роль.
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