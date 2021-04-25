Disney начала работу над четвертой частью «Капитана Америки»

Киностудия The Walt Disney совместно с Marvel Studios работают над созданием четвертого фильма про героя комиксов Капитана Америку. Об этом сообщает The Hollywood Reporter, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Создатели сериала "Сокол и зимний солдат", который транслировался на стриминговом сервисе Disney+, Мальком Спеллман и Далан Муссон выступили сценаристами новой киноленты.

По предварительным данным, актер Энтони Маки продолжит играть персонажа Сэма Уилсона. В картине именно ему будет отведена главная роль.