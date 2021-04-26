Илон Маск станет телеведущим

Американский предприниматель, глава американских компаний Tesla и SpaceX Илон Маск станет телеведущим вечерней музыкально-юмористической передачи Saturday Night Live.

Об этом сообщил телеканал NBC, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Маск примет участие в выпуске, выход которого запланирован на 8 мая. В качестве музыкального гостя передачи выступит певица Майли Сайрус.