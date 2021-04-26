https://news.day.az/unusual/1337070.html Илон Маск станет телеведущим
Илон Маск станет телеведущим
Американский предприниматель, глава американских компаний Tesla и SpaceX Илон Маск станет телеведущим вечерней музыкально-юмористической передачи Saturday Night Live.
Об этом сообщил телеканал NBC, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
Маск примет участие в выпуске, выход которого запланирован на 8 мая. В качестве музыкального гостя передачи выступит певица Майли Сайрус.
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