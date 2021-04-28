Билл Гейтс спрогнозировал сроки возвращения мира к "нормальной жизни"

Миллиардер и основатель Microsoft Билл Гейтс рассказал, что мир может "полностью вернуться к нормальной жизни" к концу 2022 года, когда вакцина от коронавируса станет доступна для всех, сообщает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По его мнению, в ближайшем будущем развитые страны, такие как Великобритания и США, смогут привить большую часть своего населения. Это позволит им обеспечить препаратом развивающиеся государства.

"Некоторые из богатых стран достигнут высоких уровней вакцинации этим летом и начнут производить вакцины для всего мира в конце 2021 года. Мы не искореним это заболевание, но сможем свести к минимуму случаи заражения до конца 2022 года", - сказал миллиардер.

Кроме того, бизнесмен посчитал несправедливым, что Британия и США уже начинают вакцинировать граждан из молодой возрастной группы, в то время как страны, вроде ЮАР и Бразилии, еще не смогли вакцинировать всех людей в возрасте 60 лет. Однако он отметил, что "через три-четыре месяца внимание к странам с очень серьезной эпидемиологической ситуацией" станет приоритетом.