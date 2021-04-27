Назван эффективный способ вернуть обоняние после коронавируса

Международная группа исследователей пришла к выводу, что потерявшие обоняние пациенты, переболевшие COVID-19, не должны использовать кортикостероидные препараты для возвращения способности чувствовать запахи. Лучшим способом специалисты называют тренировку носа с помощью, как минимум, четырех сильных запахов дважды в день. Об этом сообщает издание Science Alert, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Ученые провели систематический обзор научной литературы и выяснили, что кортикостероиды, которые часто назначают людям с дисфункцией обоняния, могут не сработать, поскольку они обычно помогают пациентам с заложенным носом или воспалением. Однако при заражении коронавирусом потеря обоняния происходит из-за поражения нервной системы, и предыдущие исследования не продемонстрировали действенность таких препаратов. Кроме того, применение кортикостероидов чревато побочными эффектами, а обоняние часто возвращается спонтанно, без медикаментозной помощи.

В то же время обоняние можно восстановить быстрее, если его тренировать, что подтверждено доказательной базой. Пациентам обычно советуют использовать для этого четыре источника запахов: гвоздику, розу, лимон и эвкалипт. Однако для достижения лучших результатов запахи стоит менять каждые 12 недель. Также можно использовать духи, цедру, ваниль или молотый кофе.

В начале 2021 года было опубликовано исследование с участием 1363 пациентов с обонятельной дисфункцией из-за коронавируса, которое показало, что у 95 процентов пациентов обоняние восстановилось через шесть месяцев после выздоровления.